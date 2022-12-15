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شؤون فلسطينية

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني تعزي بوفاة الزعنون

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني تعزي بوفاة الزعنون
الراحل سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
نعت لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، القائد الوطني الكبير، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" سليم الزعنون "أبو الأديب" الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، "بمزيد من الحزن والأسى تلقت لجنة فلسطين النيابية خبر وفاة أحد مرتكزات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) القائد والمناضل الكبير سليم الزعنون (أبو الأديب) الذي غاب في مرحلة مفصلية من تاريخ النضال الوطني الفلسطيني".

وأضافت: "ونحن إذ ننعى هذا القائد ونقدم تعازينا للشعبين الفلسطيني والأردني ولأمتنا العربية، فنحن بأمس الحاجة إلى قدامى المناضلين في زمن التغيرات العربية".

وقال رئيس اللجنة النائب فايز بصبوص: "فقدت فلسطين والوطن العربي قائدا وطنيا استثنائيا في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، وكان يعرف بالعسكري المثقف والمتوازن الذي كان يكرر دائما أن الهوية الوطنية الفلسطينية هي ركيزة وهدف لكل النضال الفلسطيني، وكان يشكل دائما عاملا مجمعا تتقاطع عنده كل الآراء مهما اختلفت، ولذلك كان رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني ليس توافقيا فقط إنما بالإجماع، رغم التباينات كان دائما يقود الوحدة والاتحاد".

وأضاف: "تغمد الله المناضل الكبير برحمته، ونحن في الأردن وفي الوطن العربي نعاهده على البقاء على ثوابتنا التي تتجسد في ترسيخ وتجسيد الهوية الفلسطينية بكل أبعادها".

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