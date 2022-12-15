إصابة مقدسي بجلطة عقب اعتداء الاحتلال على ابنه ومداهمات واسعة

رام الله - دنيا الوطنأصيب مقدسي اليوم الخميس، بجلطة عقب رؤيته اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على ابنه، فيما جرى اعتقال طفل آخر في شارع نابلس بالقدس.وداهمت قوات الاحتلال المحلات التجارية في شارع نابلس في القدس، فيما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مخيم شفاط بالقدس.وضمن اعتداءات الاحتلال، جرى الاستيلاء على خيمتين وكرفان زراعي في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الطيبة المحاذية لمستوطنة (ادورا) المقامة على أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا غرب الخليل، واستولت على خيمتين تعودان للشقيقين إبراهيم وعبد القادر الجعافرة، كانتا قد قدمتا لهما من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على إثر هدم الاحتلال مسكنيهما الشهر الماضي.كما استولت قوات الاحتلال على "كرفان زراعي"، في منطقة "خلة الفرن" غرب قرية بيرين جنوب الخليل، يعود للمواطن كمال تيسير ارفاعية.وفي سلفيت، سلمت قوات الاحتلال إخطارات وقف عمل وبناء لعدد من المنازل الفلسطينية في بلدة كفر الديك غرب المدينة.