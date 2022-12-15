دولي

أردوغان يعتزم لقاء الأسد وهذا ما عرضه على بوتين

أردوغان يعتزم لقاء الأسد وهذا ما عرضه على بوتين
الرئيس التركي ونظيره السوري
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن مساعيه لصياغة آلية ثلاثية بين تركيا وروسيا وسوريا، لتسريع المسار الدبلوماسي في شأن الشمال السوري، مشيراً إلى أنه من أجل ذلك "يجب أولاً عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات، ثمّ بين وزراء الدفاع فوزراء الخارجية".

وقال أردوغان، الخميس: "بحثت وبوتين تأليف ممر آمن بعمق 30 كيلومتراً شمال سوريا"، موضحاً  أنّ "اتفاقية سوتشي ومسار أستانة ينصان على أنّ مسافة 30 كيلومتراً من حدودنا الجنوبية، هي ممرنا الأمني"، وفق قناة (الميادين). 

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كذلك أوضح أردوغان  أنه "يريد الاجتماع بالرئيس السوري بشار الأسد"، مشيراً إلى أنّ "وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيجابية حيال الأمر".

وأشار إلى أنّ "هناك قوات تحالف في سوريا ونتخذ تدابيرنا لحفظ أمننا في المنطقة التي فيها هذه القوات". 

وفي شأن نقل غاز تركمانستان إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا، أوضح أردوغان أنّ "وزراء الطاقة في تركيا وأذربيجان وتركمانستان سيبحثون قريباً تفاصيل نقل الغاز إلى أوروبا"، مؤكداً: "أصدرت تعليماتي إلى الوزير بأن ينتهي الأمر في غضون شهر واحد".

وقال الرئيس التركي إنّ "رئيس تركمانستان سيزور تركيا في مطلع العام المقبل، وحينذاك نضع النقاط الأخيرة على هذا الأمر".

وقبل يومين، أعلن أردوغان أنّ "تركيا طلبت دعم روسيا، وناقشت اتخاذ خطواتٍ مشتركة معها في شمال سوريا لتنفيذ عملية عسكرية برية"، وأوضح أنّ "أنقرة تشنّ سلسلةً من الغارات الجويّة على شمال شرقي سوريا ومواقع المقاتلين الكرد، بهدف إنشاء حزام أمني خارج حدودها بعمق 30 كيلومتراً على الحدود السورية".

وكان الرئيس التركي قد أكّد، في وقت سابق، أنّ "العمليات العسكرية في شمالي سوريا والعراق ستتواصل، حتى القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية".

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