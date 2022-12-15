شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء اشتية بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

تفاصيل لقاء اشتية بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، تسهيل عملها وتزويدها بالمعلومات اللازمة، وضرورة توفير الحماية لأطفال شعبنا من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وإرهاب المستوطنين، ودعم حقوقهم وتحسين أوضاعهم، وذلك اليوم الخميس في مكتبه في رام الله.

وقال رئيس الوزراء: "إن الأطفال في فلسطين يعيشون وضعا استثنائيا، والاحتلال لا يهدد الأطفال فقط، بل يهدد الطفولة ويشوهها، ويقيد أحلام الأطفال وحركتهم ويحرمهم أبسط حقوقهم".

وتابع: "إلى جانب معاناة الأطفال من الانتهاكات المباشرة في حقهم، من قتل واعتقال وإصابة، يتأثرون أيضا بكل جرائم الاحتلال بحق البالغين، فهم يعيشون تجربة استشهاد واعتقال أفراد العائلة، وهدم البيوت ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين مع عائلاتهم".

وقال "إن معاناة الأطفال في فلسطين لا يمكن تقديرها من خلال أعداد الضحايا، لأن الألم الذي يعيشه الطفل وتأثيره على نموه وأحلامه وخياله لا يمكن أبدا حصره".

ودعا رئيس الوزراء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، إلى فضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه على أطفال فلسطين، وتعرية الاحتلال ووضعه على القائمة السوداء لجرائمه ضد أطفال فلسطين من القتل والاعتقال والتعذيب النفسي والجسدي.

من جهتها أكدت غامبا تعاونها مع دولة فلسطين وتنسيق الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، وتوفير حياة أفضل لهم بما يضمن الحق بالحياة والتعليم.

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