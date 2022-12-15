غنام تطلع السفير المصري على المستجدات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأطلعت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الخميس، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.ووضعت غنام السفير سليمان في صورة الأوضاع العامة بالمحافظة واعتداءات الاحتلال وإعداماته الميدانية لشبابنا وأطفالنا وانتهاكاته واقتحاماته المتواصلة للمدن والقرى والخيمات الفلسطينية، بالإضافة إلى ما تمثله رام الله والبيرة من مركز جذب تجاري وحراك سياسي، ومن تطور ملحوظ في جميع المجالات رغم عوائق الاحتلال.وباركت غنام للسفير سليمان تسلمه مهامه الجديدة، معبرة عن اعتزاز شعبنا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تميز القيادتين والشعبين الفلسطيني والمصري، وثمنت الجهود التي تبذلها القاهرة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدة أن مواقف مصر المساندة لشعبنا وقضيته وجهودها هي محل تقدير دائم.وأشارت إلى المخاطر الحقيقية المحدقة بالقضية الفلسطينية جراء ما هو معلن من مواقف وسياسات لحكومة الاحتلال المقبلة التي يتفاخر بها اليمين الإسرائيلي المتطرف تجاه الشعب الفلسطيني.من جانبه، عبر السفير سليمان عن سعادته لوجوده في فلسطين التي تحتل مكانة كبرى لدى شعب وقيادة جمهورية مصر العربية، مؤكدا ثبات الموقف المصري التاريخي الداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، واستمرار تعزيز التعاون الثنائي في القضايا المشتركة كافة.