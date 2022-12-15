شؤون فلسطينية

غنام تطلع السفير المصري على المستجدات الفلسطينية

غنام تطلع السفير المصري على المستجدات الفلسطينية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الخميس، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ووضعت غنام السفير سليمان في صورة الأوضاع العامة بالمحافظة واعتداءات الاحتلال وإعداماته الميدانية لشبابنا وأطفالنا وانتهاكاته واقتحاماته المتواصلة للمدن والقرى والخيمات الفلسطينية، بالإضافة إلى ما تمثله رام الله والبيرة من مركز جذب تجاري وحراك سياسي، ومن تطور ملحوظ في جميع المجالات رغم عوائق الاحتلال.

وباركت غنام للسفير سليمان تسلمه مهامه الجديدة، معبرة عن اعتزاز شعبنا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تميز القيادتين والشعبين الفلسطيني والمصري، وثمنت الجهود التي تبذلها القاهرة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدة أن مواقف مصر المساندة لشعبنا وقضيته وجهودها هي محل تقدير دائم.

وأشارت إلى المخاطر الحقيقية المحدقة بالقضية الفلسطينية جراء ما هو معلن من مواقف وسياسات لحكومة الاحتلال المقبلة التي يتفاخر بها اليمين الإسرائيلي المتطرف تجاه الشعب الفلسطيني.

من جانبه، عبر السفير سليمان عن سعادته لوجوده في فلسطين التي تحتل مكانة كبرى لدى شعب وقيادة جمهورية مصر العربية، مؤكدا ثبات الموقف المصري التاريخي الداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، واستمرار تعزيز التعاون الثنائي في القضايا المشتركة كافة.

أخبار ذات صلة

تفاصيل لقاء اشتية بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

تفاصيل لقاء اشتية بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من يعبد

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من يعبد

اشتية: الحكومة القادمة في إسرائيل تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا

اشتية: الحكومة القادمة في إسرائيل تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا

غنام: إعدام الطفلة جنى زكارنة امتداد لإرهاب دولة الاحتلال المنظم بحق شعبنا

غنام: إعدام الطفلة جنى زكارنة امتداد لإرهاب دولة الاحتلال المنظم بحق شعبنا

نادي الأسير: استمرار تدهور الوضع الصحيّ للمعتقل عاصف الرفاعي المُصاب بالسرطان

نادي الأسير: استمرار تدهور الوضع الصحيّ للمعتقل عاصف الرفاعي المُصاب بالسرطان

طالع الرابط: &#34;العمل&#34; بغزة تعلن فتح التسجيل بمشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل

طالع الرابط: "العمل" بغزة تعلن فتح التسجيل بمشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل

الرئيس عباس يعلن الحداد اليوم على روح سليم الزعنون

الرئيس عباس يعلن الحداد اليوم على روح سليم الزعنون

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

"العربية الفلسطينية" تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء اشتية بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

تفاصيل لقاء اشتية بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من يعبد

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من يعبد

غنام: إعدام الطفلة جنى زكارنة امتداد لإرهاب دولة الاحتلال المنظم بحق شعبنا

غنام: إعدام الطفلة جنى زكارنة امتداد لإرهاب دولة الاحتلال المنظم بحق شعبنا

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

"العربية الفلسطينية" تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

أبو مويس والتميمي يبحثان تعزيز التعاون في مجال التوعية والتعليم البيئي

أبو مويس والتميمي يبحثان تعزيز التعاون في مجال التوعية والتعليم البيئي

&#34;المنظمات الاهلية&#34;: الاحتلال والانقسام يعيقان عمل منظمات العمل الأهلي

"المنظمات الاهلية": الاحتلال والانقسام يعيقان عمل منظمات العمل الأهلي

التميمي يُطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية

التميمي يُطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية

صور.. &#34;النجاح&#34; ومؤسسة تمكين تطلقان فعاليات المؤتمر الأول حول الفقر والتمكين الاقتصادي في فلسطين

صور.. "النجاح" ومؤسسة تمكين تطلقان فعاليات المؤتمر الأول حول الفقر والتمكين الاقتصادي في فلسطين

منوعات

منى عبد الوهاب تكشف أسباب فشل خطوباتها: &#34;عايزة الراجل لاسع وهايبر&#34;

منى عبد الوهاب تكشف أسباب فشل خطوباتها: "عايزة الراجل لاسع وهايبر"

مراد مكرم عن مسلسل &#34;غرفة 207&#34;: &#34;اتمرمطنا في التصوير&#34;

مراد مكرم عن مسلسل "غرفة 207": "اتمرمطنا في التصوير"

استبعاد فنانة مصرية من الكويت نهائياً

استبعاد فنانة مصرية من الكويت نهائياً

هجوم على رانيا يوسف بسبب ابنتها... وهذا ما فعلته

هجوم على رانيا يوسف بسبب ابنتها... وهذا ما فعلته

شاهد.. مادلين طبر تثير الجدل بتصريحات غريبة عن الزواج الثاني

شاهد.. مادلين طبر تثير الجدل بتصريحات غريبة عن الزواج الثاني

هنري كافيل يعلن استبعاده من أفلام &#34;سوبرمان&#34;

هنري كافيل يعلن استبعاده من أفلام "سوبرمان"

شاهد.. فريال يوسف تكشف للمرة الأولى مفاجأة عن طلاقها

شاهد.. فريال يوسف تكشف للمرة الأولى مفاجأة عن طلاقها

صفاء سلطان تفجع بوفاة والدها وتنعاه بكلمات مؤثرة

صفاء سلطان تفجع بوفاة والدها وتنعاه بكلمات مؤثرة

أصالة تدعم نجلها آدم في غنائه بحفل الكريسماس

أصالة تدعم نجلها آدم في غنائه بحفل الكريسماس

طلاق غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا بعد زواج عامين

طلاق غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا بعد زواج عامين

عربي

لبنان: مقتل جندي إيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين من قوات حفظ السلام (اليونيفيل)

لبنان: مقتل جندي إيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين من قوات حفظ السلام (اليونيفيل)

البرهان: الجيش السوداني لن يأتمر إلا لحكومة منتخبة

البرهان: الجيش السوداني لن يأتمر إلا لحكومة منتخبة

ملك الأردن: حماية المقدسات واجب ديني وتاريخي

ملك الأردن: حماية المقدسات واجب ديني وتاريخي

السعودية وبريطانيا توقّعان &#34;خطة تعاون دفاعي بين البلدين&#34;

السعودية وبريطانيا توقّعان "خطة تعاون دفاعي بين البلدين"