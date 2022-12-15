شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تنعى شهيدة جنين الفتاة زكارنة

رام الله - دنيا الوطن
نعت الجبهة العربية الفلسطينية شهيد جنين، الفتاة جنى مجدي عصام زكارنة ( 16 عاماً)، التي ارتقت مساء امس بعد اصابتها برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال للحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها، إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق ابناء شعبنا لن تجلب سوى مزيدا من التصعيد، فشعبنا وشبابنا الثائر لن يقف مكتوفي الايدي امام ما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم وانتهاكات والمضي في سياساتها ومخططاتها في فرض أمر واقع يحول دون تحقيق اهداف شعبنا.

وأضافت الجبهة، إن الاحتلال يتحمل هذا الإرهاب المنظم، مؤكدة أن عملية الإعدام اليوم هي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها هذا المحتل الغاصب بحق الشعب الفلسطيني بشكل شبه يومي، مطالبة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال ومرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها من سياسيين وعسكريين وأمنيين حتى لا يفلتوا من العقاب.

وتابعت الجبهة، إننا ونحن ننعي بكل فخر واعتزاز الشهيدة الفتاة زكارنة، فإننا نتوجه بصادق العزاء لذويها وذوي كل شهداء شعبنا الفلسطيني الحر، مؤكدين ان كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا للدفاع حقوقنا الوطنية وأهدافنا الوطنية حتى تحقيقها كاملة دون انتقاص بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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