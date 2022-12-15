غنام: إعدام الطفلة جنى زكارنة امتداد لإرهاب دولة الاحتلال المنظم بحق شعبنا











رام الله - دنيا الوطناعتبرت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، أن إعدام جنود الاحتلال للطفلة جنى زكارنة في مخيم جنين جريمة مكتملة الأركان وامتداد للإرهاب المنظم الذي تمارسها دولة الاحتلال بحق أطفالنا وشبابنا وكل ما هو فلسطيني .وأكدت غنام ان استهداف قناص من جيش الاحتلال للطفلة بدم بارد وهي على سطح منزلها اثناء بحثها عن قطتها يعكس الوجه الاجرامي الحقيقي لهذا الاحتلال، وهو ترجمة لتعليمات مستواه السياسي الذي حول جنوده لمجرد آلات متحركة لقتل أبناءشعبنا واستباحة دمائهم.جاءت تصريحات المحافظ غنام هذه خلال تقديمها واجب العزاء بالشهيدة الطفلة جنى زكارنة برفقة محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، والناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، وبحضور امين سر اقليم حركة فتح في جنين عطا أبو ارميلة .واشارت لضرورة فضح جرائم عصابات الاحتلال، ليعلم عنها كل العالم ومن يدعون احترامهم لحقوق الإنسان ويقفون عاجزين أمام معاناة أبناء شعبنا. لافتة الى اننا سنبقى نطرق الخزان حتى يصل صوت جنى ورسالتها ورسالة قطتها التي بقيت خلفها الى اصحاب الضمائر الحية ليشاهدوا ما يحدث يوميا في فلسطين .وشددت على أن هذه الجريمة البشعة والصادمة، واحدة من العديد من الجرائم والمجازر التي ارتكتبها العصابات الصهيونية وكشف عن واحدة منها فلم "الطنطورة" وباعترافات القتلة انفسهم، مطالبة العالم بالخروج عن صمته وتوفير الحماية الدولية لشعبنا .كما زارت د.غنام وابراهيم ملحم جمال الزبيدي " أبو انطون" والد الشهيد البطل نعيم الزبيدي وعم الشهيد داوود والاسير البطل زكريا الزبيدي.وابرقت د.غنام بالتحية للاسرى في سجون الاحتلال وخاصة زكريا الزبيدي، ومنصور موقدة والمرضى منهم وعلى رأسهم ناصر ابوحميد ووليد دقة، متمنية الحرية القريبة لهم.