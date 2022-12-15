الرئيس عباس يعلن الحداد اليوم على روح سليم الزعنون

ونعى الرئيس عباس، إلى أبناء شعبنا واحرار العالم، الزعنون الذي انتقل إلى جوار ربه في عمان، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز (89 عاماً).





وأثنى الرئيس عباس على مناقب الوزير ومسيرته المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة فتح والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، والذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال.





وقال الرئيس عباس: إن الراحل قضى عمره مناضلا صلبا وكان نموذجا للمناضل الوطني العروبي المثقف.





وأعرب عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ورفاق دربه بالنضال، أبناء حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية، ولأبناء شعبنا وكافة وأحرار العالم، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.