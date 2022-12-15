شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

"العربية الفلسطينية" تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الجبهة العربية الفلسطينية بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه الدموية بعد قتله الفتاة جنى عصام زكارنة(١٦) عاما بدم بارد أثناء اقتحامه للحي الشرقي من مدينة جنين، داعية إلى وضع الاحتلال على القائمة السوداء للأمم المتحدة.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم :" جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا لن تجلب سوى مزيدا من التصعيد"؛ مضيفة أن الشباب الفلسطيني الثائر لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم وانتهاكات والمضي في سياساتها ومخططاتها في فرض أمر واقع يحول دون تحقيق أهداف شعبنا.

وأضافت الجبهة :" إن الاحتلال يتحمل هذا الإرهاب المنظم"، مؤكدة أن عملية إعدام الاحتلال الإسرائيلي للفناة زكارنة هي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها هذا المحتل الغاصب بحق الشعب الفلسطيني بشكل شبه يومي، مطالبة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال ومرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها من سياسيين وعسكريين وأمنيين حتى لا يفلتوا من العقاب.

وتابعت الجبهة :" إننا ونحن ننعى بكل فخر واعتزاز الشـهــيدة الفتاة زكارنة، فإننا نتوجه بصادق العزاء لذويها وذوي كل شـهـداء شعبنا الفلسطيني الحر"، مؤكدة أن كل الخيارات مفتوحة أمام الفلسطينيين للدفاع عن حقوقه ، و أهدافه الوطنية حتى تحقيقها كاملة دون انتقاص بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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