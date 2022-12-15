القوى الوطنية والإسلامية: الإضراب الشامل يكون فقط في المحافظة التي فيها الشهداء

رام الله - دنيا الوطنأصدرت القوى الوطنية والإسلامية في جنين بيانًا مشترك مع كتائب الأقصى - لواء الشهداء، وسرايا القدس - كتيبة جنين، بشأن الإضراب الشامل الذي يعلن عنه عقب اقتحامات الاحتلال وسقوط شهداء.وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في بيانها المشترك، اليوم الخميس، على أن "الإضراب الشامل يكون فقط في المحافظة التي يرتقي فيها الشهيد فقط، ويستثنى من الإضراب التعليم والصحة".وقالت إن "على تجارنا البواسل الالتزام بإغلاق محلاتهم التجارية أثناء مرور جنازة الشهيد على أن تعود الحركة التجارية إلى عملها بعد ذلك كالمعتاد".وأكملت: "نثمّن الدور البطولي للمقاومين والمجاهدين في جنين وكافة أرجاء الوطن في تصديهم البطولي للاقتحامات المستمرة، الذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل الوطن، وكلنا ثقة بنصرهم وافشال مخططات الاحتلال".وختمت: "في ظل الحصار الاقتصادي لا بد أن نقاوم هذا الحصار بالاستمرار وتعزيز صمود شعبنا".