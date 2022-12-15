الكشف عن قيمة رواتب كبار قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية









رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن أرقام رواتب كبار قادة الأجهزة الأمنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.وبحسب ما نشرته (القناة 12) الإسرائيلية، فقد تم الكشف عن أرقام رواتب كلٍّ من رئيس أركان الجيش وقائد الشرطة الإسرائيلية ومفوضة مصلحة السجون.ووفقًا للقناة فإن: "رئيس أركان الجيش يتقاضى شهريًا مبلغ 101,813 شيكل "قرابة 30 ألف دولار"، وقائد الشرطة 91,070 شيكل "أكثر من 26 ألف دولار"، ومفوضة مصلحة السجون 94,185 شيكل "أكثر من 27 ألف دولار".