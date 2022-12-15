صور.. "النجاح" ومؤسسة تمكين تطلقان فعاليات المؤتمر الأول حول الفقر والتمكين الاقتصادي في فلسطين









واشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات، تناولت الجلسة الأولى واقع وأسباب الفقر في دولة فلسطين، وكانت الجلسة الثانية حول استراتيجيات مكافحة الفقر، وتمحورت الجلسة الثالثة حول السياسات الحكومية والأهلية لمكافحة الفقر وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية.



وجرى في الختام تكريم المشاركين والقائمين على المؤتمر.





























وأكد احتضان كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح لمختلف ورش العمل والمؤتمرات المخصصة لمناقشة القضايا والمستجدات الإدارية والاقتصادية والسياسية، والاجتماعية في المناطق الفلسطينية بخاصة والمنطقة بعامة. آملاً أن يحقق هذا المؤتمر أهدافة المنشودة.واشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات، تناولت الجلسة الأولى واقع وأسباب الفقر في دولة فلسطين، وكانت الجلسة الثانية حول استراتيجيات مكافحة الفقر، وتمحورت الجلسة الثالثة حول السياسات الحكومية والأهلية لمكافحة الفقر وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية.وجرى في الختام تكريم المشاركين والقائمين على المؤتمر.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت جامعة النجاح الوطنية وبالشراكة مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي "تمكين" يوم الأربعاء الموافق 14/12/2022 فعاليات مؤتمر الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين الأول، حيث عقد المؤتمر في مدرجات الشهيد ظافر المصري في الحرم القديم، بتنظيم وإشراف دائرة العلاقات العامة في الجامعة، بحضور ممثلين من مختلف الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات المجتمعية والحكومية والأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والطلبة المهتمين.وشارك في افتتاح المؤتمر معالي د. أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، وأ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، وم. باسم دودين، مدير عام المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، ود. رأفت الجلاد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، وبمشاركة رؤوساء الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة عبر زووم.واستهل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أ.د. زيد مؤكداً أهمية هذا المؤتمر الذي يعتبر منبراً هاماً للخبراء والباحثين في المجالات والتخصصات المتنوعة التي لها علاقة بواقع الفقر في فلسطين وبحث سبل التمكين الاقتصادي من أجل الحد من انتشاره خاصة بين الفئات المهمشة.وأكد أ.د. زيد رؤية الجامعة الوطنية والتي تُدرج ضمن خططها الاستراتيجية التنموية ومبادراتها التطويرية تلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتقنية، ووجه شكره لكافة العلماءِ والباحثين وجميعَ اللجانِ العاملةِ على إنجاح فعاليات هذا المؤتمر.وفي كلمته أشار معالي الوزير مجدلاني إلى أهمية هذا اليوم الذي يجمع المتخصصين والمهتمين لمناقشة واقع الفقر، وبحث سبل التمكين الاقتصادي، مستعرضاً حقائق وإحصائيات عن ظاهرة الفقر والبطالة في فلسطين، مؤكداً أن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص بشكل دائم على تعزيز التعاون الفاعل مع كافة المؤسسات الحكومية والمدنية والأهلية في فلسطين لخدمة كافة قطاعات المجتمع.بدوره أشاد د. الجلاد بالشراكة الفاعلة مع مؤسسة تمكين في إنجاح المؤتمر، مشيداً برؤيتها التنموية الهادفة لتمكين الفئات المهمشة والضعيفة اقتصادياً واجتماعياً بالشراكة مع مؤسسات المجتمع.