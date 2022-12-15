شؤون فلسطينية

صور.. "النجاح" ومؤسسة تمكين تطلقان فعاليات المؤتمر الأول حول الفقر والتمكين الاقتصادي في فلسطين

صور.. "النجاح" ومؤسسة تمكين تطلقان فعاليات المؤتمر الأول حول الفقر والتمكين الاقتصادي في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جامعة النجاح الوطنية وبالشراكة مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي "تمكين" يوم الأربعاء الموافق 14/12/2022 فعاليات مؤتمر الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين الأول، حيث عقد المؤتمر في مدرجات الشهيد ظافر المصري في الحرم القديم، بتنظيم وإشراف دائرة العلاقات العامة في الجامعة، بحضور ممثلين من مختلف الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات المجتمعية والحكومية والأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والطلبة المهتمين.

وشارك في افتتاح المؤتمر معالي د. أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، وأ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، وم. باسم دودين، مدير عام المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، ود. رأفت الجلاد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، وبمشاركة رؤوساء الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة عبر زووم.

واستهل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أ.د. زيد مؤكداً أهمية هذا المؤتمر الذي يعتبر منبراً هاماً للخبراء والباحثين في المجالات والتخصصات المتنوعة التي لها علاقة بواقع الفقر في فلسطين وبحث سبل التمكين الاقتصادي من أجل الحد من انتشاره خاصة بين الفئات المهمشة.

وأكد أ.د. زيد رؤية الجامعة الوطنية والتي تُدرج ضمن خططها الاستراتيجية التنموية ومبادراتها التطويرية تلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتقنية، ووجه شكره لكافة العلماءِ والباحثين وجميعَ اللجانِ العاملةِ على إنجاح فعاليات هذا المؤتمر.

وفي كلمته أشار معالي الوزير مجدلاني إلى أهمية هذا اليوم الذي يجمع المتخصصين والمهتمين لمناقشة واقع الفقر، وبحث سبل التمكين الاقتصادي، مستعرضاً حقائق وإحصائيات عن ظاهرة الفقر والبطالة في فلسطين، مؤكداً أن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص بشكل دائم على تعزيز التعاون الفاعل مع كافة المؤسسات الحكومية والمدنية والأهلية في فلسطين لخدمة كافة قطاعات المجتمع.

بدوره أشاد د. الجلاد بالشراكة الفاعلة مع مؤسسة تمكين في إنجاح المؤتمر، مشيداً برؤيتها التنموية الهادفة لتمكين الفئات المهمشة والضعيفة اقتصادياً واجتماعياً بالشراكة مع مؤسسات المجتمع. 

وأكد احتضان كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح لمختلف ورش العمل والمؤتمرات المخصصة لمناقشة القضايا والمستجدات الإدارية والاقتصادية والسياسية، والاجتماعية في المناطق الفلسطينية بخاصة والمنطقة بعامة. آملاً أن يحقق هذا المؤتمر أهدافة المنشودة.

واشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات، تناولت الجلسة الأولى واقع وأسباب الفقر في دولة فلسطين، وكانت الجلسة الثانية حول استراتيجيات مكافحة الفقر، وتمحورت الجلسة الثالثة حول السياسات الحكومية والأهلية لمكافحة الفقر وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية.

وجرى في الختام تكريم المشاركين والقائمين على المؤتمر.

  












أخبار ذات صلة

نادي الأسير: استمرار تدهور الوضع الصحيّ للمعتقل عاصف الرفاعي المُصاب بالسرطان

نادي الأسير: استمرار تدهور الوضع الصحيّ للمعتقل عاصف الرفاعي المُصاب بالسرطان

طالع الرابط: &#34;العمل&#34; بغزة تعلن فتح التسجيل بمشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل

طالع الرابط: "العمل" بغزة تعلن فتح التسجيل بمشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل

الرئيس عباس يعلن الحداد اليوم على روح سليم الزعنون

الرئيس عباس يعلن الحداد اليوم على روح سليم الزعنون

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

"العربية الفلسطينية" تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

القوى الوطنية والإسلامية: الإضراب الشامل يكون فقط في المحافظة التي فيها الشهداء

القوى الوطنية والإسلامية: الإضراب الشامل يكون فقط في المحافظة التي فيها الشهداء

أبو مويس والتميمي يبحثان تعزيز التعاون في مجال التوعية والتعليم البيئي

أبو مويس والتميمي يبحثان تعزيز التعاون في مجال التوعية والتعليم البيئي

انعقاد المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري &#34;الأبارتهايد&#34;

انعقاد المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري "الأبارتهايد"

&#34;المنظمات الاهلية&#34;: الاحتلال والانقسام يعيقان عمل منظمات العمل الأهلي

"المنظمات الاهلية": الاحتلال والانقسام يعيقان عمل منظمات العمل الأهلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

"العربية الفلسطينية" تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

أبو مويس والتميمي يبحثان تعزيز التعاون في مجال التوعية والتعليم البيئي

أبو مويس والتميمي يبحثان تعزيز التعاون في مجال التوعية والتعليم البيئي

&#34;المنظمات الاهلية&#34;: الاحتلال والانقسام يعيقان عمل منظمات العمل الأهلي

"المنظمات الاهلية": الاحتلال والانقسام يعيقان عمل منظمات العمل الأهلي

التميمي يُطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية

التميمي يُطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية

صور.. &#34;النجاح&#34; ومؤسسة تمكين تطلقان فعاليات المؤتمر الأول حول الفقر والتمكين الاقتصادي في فلسطين

صور.. "النجاح" ومؤسسة تمكين تطلقان فعاليات المؤتمر الأول حول الفقر والتمكين الاقتصادي في فلسطين

&#34;العربية الفلسطينية&#34; ترحب بالقرار الأممي بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

"العربية الفلسطينية" ترحب بالقرار الأممي بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

&#34;المرور&#34; بغزة : ثلاث إصابات في عشرة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة : ثلاث إصابات في عشرة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

&#34;الشيخ&#34; يرحّب بقرار الجمعية العامة المتعلّق بحقوق الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية

"الشيخ" يرحّب بقرار الجمعية العامة المتعلّق بحقوق الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية

منوعات

مراد مكرم عن مسلسل &#34;غرفة 207&#34;: &#34;اتمرمطنا في التصوير&#34;

مراد مكرم عن مسلسل "غرفة 207": "اتمرمطنا في التصوير"

استبعاد فنانة مصرية من الكويت نهائياً

استبعاد فنانة مصرية من الكويت نهائياً

هجوم على رانيا يوسف بسبب ابنتها... وهذا ما فعلته

هجوم على رانيا يوسف بسبب ابنتها... وهذا ما فعلته

شاهد.. مادلين طبر تثير الجدل بتصريحات غريبة عن الزواج الثاني

شاهد.. مادلين طبر تثير الجدل بتصريحات غريبة عن الزواج الثاني

هنري كافيل يعلن استبعاده من أفلام &#34;سوبرمان&#34;

هنري كافيل يعلن استبعاده من أفلام "سوبرمان"

شاهد.. فريال يوسف تكشف للمرة الأولى مفاجأة عن طلاقها

شاهد.. فريال يوسف تكشف للمرة الأولى مفاجأة عن طلاقها

صفاء سلطان تفجع بوفاة والدها وتنعاه بكلمات مؤثرة

صفاء سلطان تفجع بوفاة والدها وتنعاه بكلمات مؤثرة

أصالة تدعم نجلها آدم في غنائه بحفل الكريسماس

أصالة تدعم نجلها آدم في غنائه بحفل الكريسماس

طلاق غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا بعد زواج عامين

طلاق غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا بعد زواج عامين

شاهد.. نيللي كريم تكشف ما تخشاه في رمضان المقبل

شاهد.. نيللي كريم تكشف ما تخشاه في رمضان المقبل

عربي

البرهان: الجيش السوداني لن يأتمر إلا لحكومة منتخبة

البرهان: الجيش السوداني لن يأتمر إلا لحكومة منتخبة

ملك الأردن: حماية المقدسات واجب ديني وتاريخي

ملك الأردن: حماية المقدسات واجب ديني وتاريخي

السعودية وبريطانيا توقّعان &#34;خطة تعاون دفاعي بين البلدين&#34;

السعودية وبريطانيا توقّعان "خطة تعاون دفاعي بين البلدين"

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن