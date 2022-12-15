"العربية الفلسطينية" ترحب بالقرار الأممي بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية





وثمّنت جهود كل الدول صوتت لصالح الإجماع الدولي بشأن قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه التي يناضل من أجلها ويقدم الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل نيلها وتحقيق الاستقلال الوطني والعيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم .



وشددت الجبهة، على ضرورة ان يتم ترجمة هذه القرارات في خطوات عملية تعزز صمود شعبنا والتصدي لمخططات الاحتلال في التنكر لحقوقنا وارتكاب الجرائم والانتهاكات القانونية والانسانية التي تستدعي وقفها ولجمه ومحاسبته.



رام الله - دنيا الوطنرحبت الجبهة العربية الفلسطينية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدت فيه بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية، والذي صوتت بأغلبية ساحقة لصالح القرار 159 دولة، مؤكدة هذا القرار يضاف إلى العديد من القرارات الأممية التي اعتمدتها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والتي تحتاج الى إلزام العالم للاحتلال باحترامها واجباره على الاعتراف بها وتنفيذها.وأضافت الجبهة ان هذا القرار يشكل خطوة هامة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بما يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وتجديد الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.