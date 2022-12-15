شؤون فلسطينية

(حماس) ترحب بالقرار الأممي لصالح سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية

(حماس) ترحب بالقرار الأممي لصالح سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية
عبد اللطيف القانوع - الناطق باسم حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالغالبية العظمى على قرار بحق فلسطين في السيادة على مواردها الطبيعية.

وأكدت الحركة في تصريح لها على لسان الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، أنه: "لا سيادة للمحتل الصهيوني على أرضنا بما فيها مواردنا الطبيعية". 

وطالبت الحركة: "الأمم المتحدة وكافة الدول بترجمة هذا القرار إلى أفعال عبر الضغط على الكيان المحتل لمنعه من سرقة مواردنا الطبيعية، حتى نيل شعبنا حقه في الحرية وتقرير المصير".

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