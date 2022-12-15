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شؤون فلسطينية

فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت

فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، اليوم الخميس، عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت.

وحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، فتحت صناديق الاقتراع أمام 699 ناخباً لانتخاب 13 عضواً لمجلس إدارة الغرف التجارية.

ويتنافس في العملية الانتخابية التي تجرى في مقر الغرفة التجارية، 20 مرشحاً على عضوية المجلس في حين تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساء.

وتأسست غرفة تجارة وصناعة سلفيت عام 1997 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها.

وأجريت انتخابات في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، من أصل 18 غرفة.

وبينت اللجنة أنه سيتم استكمال العملية الانتخابية في بقية الغرف التجارية في محافظات الوطن كافة، بما فيها العاصمة المحتلة القدس حسب الجدول الزمني المحدد.

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