دولي

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على عمق ضحل الساحل الشرقي لتايوان اليوم الخميس، بحسب ما أعلن معهد الأرصاد الجوية في الجزيرة.

وقال المعهد إنّ "الزلزال وقع بعيد الساعة 12:00 ظهراً (04:00 ت غ)، محدّداً مركزه على بُعد حوالى 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر".

من جهتها، حدّدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ5.9 درجة وحدّدت مركزه على عمق 12 كيلومتراً.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

وتشهد تايوان زلازل بشكل منتظم بسبب وقوعها فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان يؤدّي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

ويمكن للزلازل التي تزيد قوّتها عن 6 درجات أن تكون مميتة، رّغم أنّ شدّة الزلزال ليس العامل الوحيد لتحديد حجم اضراره إذ إنّ عوامل عدّة تدخل على هذا الصعيد من بينها خصوصاً مكان وقوع الزلزال وعُمقه.

وفي أيلول/ سبتمبر ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات الساحل الشرقي لتايوان، ممّا أسفر عن مقتل شخص واحد وسقوط عدد من المباني.

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