في غضون يومين.. روسيا تعلن دخول ثاني صاروخ باليستي عابر للقارات للخدمة



ونشرت الدفاع الروسية فيديو يتضمن جزءاً من عملية نصب الصاروخ داخل منجم إطلاقه، حيث أشارت الوزارة إلى أن تشكيل كوزيلسك هو الأول من بين قوات الصواريخ الاستراتيجية الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة "يارس" الصاروخية الثابتة.



وبحسب موقع "روسيا اليوم"، تستغرق عملية تحميل الصاروخ في المنجم عدة ساعات، وسيسمح في تنفيذ خطة إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية لعام 2022 بزيادة حصة أنظمة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة، وزيادة القدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها، إضافة إلى التجهيز بأنظمة الصواريخ الجديدة، حيث تعمل قوات الصواريخ الاستراتيجية على إنشاء بنية تحتية اجتماعية لتحسين ظروف الخدمة القتالية.



ومنظومة صواريخ "يارس" هي منظومات صاروخية استراتيجية روسية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وقائمة على الصوامع برؤوس حربية متعددة. وقد تم تطويرها من قبل معهد موسكو للهندسة الحرارية تحت إشراف الأكاديمي الروسي يوري سولومونوف، وهي تعديل لصواريخ توبول، وسوف تحل في المستقبل محل الصواريخ UR-100N، جنبا إلى جنب مع توبول، أساس القوة الضاربة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.



