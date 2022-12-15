"الشيخ" يرحّب بقرار الجمعية العامة المتعلّق بحقوق الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية

رام الله - دنيا الوطنرحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بالقرار الأممي الأخير في الجمعية العامة الخاص بحقوق الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية في وطنهم.وقال الشيخ في تغريدة له عبر (تويتر)،: "قرار أممي يضاف إلى مئات القرارات التي تؤكد على الحق الفلسطيني وعدم شرعية الاحتلال وإجراءاته وممارساته العدوانية والعنصرية".وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.وصوتت لصالح القرار 159 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول، في حين عارضته 8 دول هي (دولة الاحتلال الإسرائيلي، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، تشاد، جزر مارشال، ميكرونيزيا، بالو، وناورو).