السيسي يتحدث مع بلينكن عن مسألة حيوية ووجودية بالنسبة لمصر





وترى مصر بالمشروع الكهرمائي الضخم المقام على سد النهضة تهديدا "وجوديا"، لها.



وبحسب موقع (روسيا اليوم)، أثار السيسي ملف سد النهضة الإثيوبي، خلال زيارته لواشنطن لحضور القمة الأمريكية-الإفريقية، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



وقال السيسي لبلينكن: "هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها".



وتابع: "التوصّل إلى اتفاق ملزم قانونا يمكن أن يحقق شيئا جيدا وفقا للمعايير والأعراف الدولية، ولا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك"، وأردف: "نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن".



ويمثل السد المقام على النيل والذي تبلغ قيمته 4,2 مليار دولار وسيكون الأكبر في إفريقيا، مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر وكذلك السودان، حيث تخشى مصر التي تعتمد على النهر في 97% من مياه الري والشرب، أن يقلل السد من إمداداتها المائية الشحيحة.



رام الله - دنيا الوطنطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء من واشنطن المساعدة بالضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.