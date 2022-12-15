إصابة مواطنيْن واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال لمدن في الضفة

ومن بلدة بيتونيا، غرب رام الله، اعتقلت القوات المواطن معتصم فتحي ضمرة، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.







رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الخميس، مواطنان بعد الاعتداء عليهما بالضرب من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر، شرق نابلس.وذكرت مصادر في الإغاثة الطبية أن مواطنين اثنين أصيبا بعد اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب في مخيم عسكر القديم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.وذكرت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين خلال اقتحامها المخيم، بعد أن فتشت منزليهما، وهما هشام حامد عواد (22 عاما)، من مخيم عسكر الجديد، وناصر خميس عبد الله، وهو ابن الشهيد خميس عبد الله، من مخيم عسكر القديم.كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدتي يعبد وقباطية، جنوب جنين.وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت: كرم وائل أبو شملة بعد أن داهمت منزله في بلدة يعبد، ومحمد عبد السلام حنايشة، ونور حمارشة من بلدة قباطية، أثناء مرورهما على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.