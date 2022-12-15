دولي

"الفيدرالي الأميركي" يرفع الفائدة ويخفض توقعات النمو

"الفيدرالي الأميركي" يرفع الفائدة ويخفض توقعات النمو
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، لكنه حذر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز الخمسة بالمئة.

وقال الاحتياطي في بيان عقب اجتماعه، الليلة، إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4,25 إلى 4,50 بالمئة، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

وهذه الزيادة أقل مما قررته المؤسسة في أربع مناسبات سابقة هذا العام عندما رفعت نسبة الفائدة بمقدار 0,75 نقطة مئوية، لكنها لا تزال تعد قفزة حادة.

كما أفاد أن التضخم سيتباطأ إلى 3,1 بالمئة فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1,2 إلى 0,5 بالمئة، ما يعني تجنّب انكماش الاقتصاد.

يستغرق تأثير السياسة النقدية على القطاعات المختلفة وقتًا، لكن ظهرت إشارات إيجابية مؤخرًا مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين في تشرين الثاني/نوفمبر.

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