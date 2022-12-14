مجدلاني يُعزي بوفاة القائد سليم الزعنون

رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني باسم المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم، القائد الوطني، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأحد مؤسسي الحركة، سليم الزعنون (أبو الأديب)، الذي انتقل إلى جوار ربه في عمان.وقال مجدلاني: "تفتقد فلسطين مناضلا صلبا، كان مثالا للتضحية والعطاء، وخدمة شعبه وقضيته الوطنية، بكافة مراحل الثورة، متمسكا بالثوابت الوطنية والشرعية الفلسطينية، مدافعا عن القرار الوطني المستقل، وحدويا من أجل فلسطين وشعبها".وتقدم بأحر التعازي للرئيس عباس ولحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، ولعائلة الفقيد بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عزَّ وجلَّ، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.