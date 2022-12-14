اللجنة المركزية: الزعنون شكل علامةً فارقةً في مسيرة حركة فتح

رام الله - دنيا الوطننعت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، القائد المؤسس سليم الزعنون (أبو الأديب) والذي وافته المنية، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان بعد مسيرة مشرفة من العطاء والنقاء.وأكدت مركزية "فتح" في بيان صدر عنها، مساء اليوم، تقديرها الكبير لقائد ترجل إثر رحلة طويلة من النضال، شارك فيها بوضع اللبنات الأولى للثورة الفلسطينية المعاصرة وتأسيس حركة "فتح" مع الرعيل الأول للحركة وعضويته في مركزية "فتح" ورئاسته للمجلس الوطني سابقا.وأشارت المركزية في بيانها إلى أن جثمان الفقيد سيشيع غدا إلى مثواه الأخير في عمان بحضور أعضاء من اللجنة المركزية ومشاركة عدد من الشخصيات الوطنية والشعبية.