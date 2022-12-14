الأمين العام يقيم حفل عشاء رسمي لرؤساء أجهزة المنظمة ومكاتبها الخارجية في فندق كراون



وأعرب الأمين العام خلال حفل العشاء الرسمي، الذي حضره أيضاً الأمناء العامون المساعدون، عن تصميم المنظمة على مواصلة تقديم شتى وسائل الدعم والمساندة من أجل تفعيل عمل أجهزة منظمة التعاون الإسلامي ومكاتبها المنتشرة عبر ربوع العالم ودعم المبعوثين الخاصين للأمين العام في مهامهم.



وأكد طه أن هذا اللقاء السنوي الذي يضم مؤسسات ومكاتب المنظمة يُعدّ مناسبة سنوية لتعزيز الحوار بين جميع مؤسسات المنظمة وبحث السبل المناسبة الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ برامج ومبادرات المنظمة في مختلف القطاعات لتحقيق الكفاءة في العمل.



رام الله - دنيا الوطنأقام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، حفل عشاء رسمي على شرف رؤساء وفود أجهزة المنظمة ومكاتبها الخارجية ومبعوثي الأمين العام الخاصين المشاركين في الاجتماع التنسيقي السادس لأجهزة المنظمة يوم الأربعاء، بفندق كراون بلازا بمدينة جدة لتعزيز التعارف وترسيخ التعاون فيما بين المنظمة وأجهزتها ومكاتبها الخارجية، وبحضور المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة.