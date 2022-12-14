شؤون فلسطينية

الوكالة الأمريكية للتنمية تعلن إطلاق النشاط التجريبي للخدمات المالية الرقمية

الوكالة الأمريكية للتنمية تعلن إطلاق النشاط التجريبي للخدمات المالية الرقمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إيمي توهيل-ستول، النشاط التجريبي الجديد للخدمات المالية الرقمية يوم الأربعاء سيتم تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته مليون دولار خلال العام المقبل من قبل "E-Trade Alliance"، وهو تحالف من الشركات الأمريكية، بقيادة مجموعة Palladium.

وقالت ستول: إنه "على الرغم من التطورات الأخيرة في النظام البيئي الرقمي الفلسطيني، ما زال الاقتصاد الرقمي متأخرًا بعض الشيء مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، خلال عام 2021، أقل من عشرة في المائة من مستخدمي الإنترنت في الضفة الغربية و غزة قاموا بشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى غياب حماية المستهلك، والاعتماد المحدود للمدفوعات الرقمية".

وأضافت: "سيحقق هذا النشاط هدفين أساسيين: (1) بناء شراكات عالمية ومحلية لتسهيل خدمات الدفع الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، و(2) تعزيز الثقافة المالية واعتماد الخدمات المالية الرقمية من قبل المشاريع الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة والسكان الذين يعانون من نقص الخدمات، بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك".

وقد أشارت ستول، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبعثة الضفة الغربية وغزة: "إنّ مستقبل الخدمات المالية هو رقمي، وسيقوم توسيع نطاق الخدمات الرقمية ورفع التوعية المالية بإطلاق الإمكانيات الكامنة للاقتصاد الرقمي الفلسطيني".

وأكملت: "في العام الماضي، استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 150 مليون دولار لتمكين الفلسطينيين من بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة ولتعزيز التنمية الشاملة، كما يعتبر تمويل هذا المشروع جزءًا من مجموعة أكبر من أنشطة النمو الاقتصادي التي تشمل برنامج مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعافي والإنعاش (SMART)".

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