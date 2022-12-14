شؤون فلسطينية

خاطر: شعبنا لا يمكن أن يُجمع على شيء سوى إجماعه على خيار المقاومة

رام الله - دنيا الوطن
قالت الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر، إن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يُجمع على شيء سوى إجماعه على خيار المقاومة.

وأضافت خاطر: "نبارك لجماهير شعبنا انطلاقة حركة حماس المباركة في هذا اليوم التي أعز الله فلسطين بحركة حماس، وإن رسالة الحشد اليوم مهمة في قطاع غزة.

وأكدت أن "الاحتلال وأعداء المقاومة راهنوا على انفضاض جمهور المقاومة عنها، لكن اليوم أثبت التفاف الجماهير خلف المقاومة".

وأشارت إلى أن "المقاومة هي الخيار الوحيد لاسترداد الحقوق الفلسطيني والكل بات مقتنعا بذلك، مبينة أن حماس مصدر إلهام وفخر لكل أبناء شعبنا والأمة العربية والإسلامية".

وتابعت: "لا زلنا نلمس آثار معركة العصف المأكول ومعركة سيف القدس، والقائد العام لكتائب القسام أبو خالد الضيف هو الرمز الذي يزداد كثافة في وعي الأجيال الفلسطينية.


وشددت على أن "القائد أبو خالد الضيف قدم خلاصة المعنى وعنوان البقاء والوجود لحركة حماس وهي قضية التحرير وزوال الاحتلال".

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