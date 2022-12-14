محكمة الاحتلال ترفض التماسًا بخصوص هدم منزلي شهيدين من جنين

رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، التماسا قدمه مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، ضد قرار هدم منزلي الشهيدين عبد الرحمن هاني عابد، وأحمد أيمن عابد، من بلدة كفر دان غرب جنين.وقال هاني وأيمن عابد والدا الشهيدين إن مركز الدفاع عن الفرد في القدس، أبلغهما مساء اليوم، بقرار رفض المحكمة العليا الإسرائيلية للالتماس المقدم من المركز لوقف هدم منزلي الشهيدين عابد.وكان الشهيدان عابد ارتقيا عند حاجز الجلمة شمال جنين، في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي.وذكر عابد، إن منزليهما ملاصقات لمنزلي والديهما ويأويان 15 نفرا، بحسب وكالة (وفا).وكان المركز أبلغ عائلتي عابد بقرار سلطات الاحتلال، هدم منزلي الشهيدين عابد، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، ليقدم المركز بعدها التماسا لمحكمة الاحتلال العليا، ويرفض الالتماس.