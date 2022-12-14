"المقاومة الشعبية" تهنئ حركة حماس بمناسبة انطلاقتها الـ 35

رام الله - دنيا الوطنهنأت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، حركة حماس بمناسبة الانطلاقة الـ 35، لتمضي على نهج القادة الشهداء، حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.وبعثت الحركة بالتحية إلى الإخوة المجاهدين في قيادة المجلس العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وعلى رأسهم القائد المجاهد أبو خالد الضيف، قائد أركان المقاومة في فلسطين.وقالت: "ننتهز هذه الفرصة لنؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربطنا سوياً والتي رويت بدم الشهداء وتضحيات الأسرى، عبر محطات عديدة من الجهاد والمقاومة في مواجهة هذا العدو".وعبرت الحركة عن آمالها أن "تشكل هذه الانطلاقة المتجددة لحركة حماس، تعزيزاً للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، بما ينسجم مع تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، وتعزيز حضور المقاومة في المشهد الفلسطيني كخيار استراتيجي ووحيد لشعبنا في مواجهة العدو".وختمت بالدعاء: "نسأل الله تعالى أن تكون الانطلاقة القادمة في ساحات المسجد الاقصى المبارك، وقد دحر عدونا وتحررت بلادنا من دنسه".