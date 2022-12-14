أبو هولي يؤكد على دور المنظمة والقيادة في تعزيز ونصرة الحقوق الوطنية



ومن جانبه، أثنى المختار سيف الدين أبو رمضان على دور دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين ممثلة بأحمد أبو هولي والقائمين على هذا الصرح الوطني ومظلته الذي تمثل الشعب الفلسطيني بأماكن تواجده.



وقدم منسق الفريق صلاح رؤية الفريق وأهداف المبادرة وتنسيقها مع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية منها والقانونية لتعزيز تلك المبادرة وصلا لأهدافها السامية.



وفي نهاية اللقاء، شدد أبو هولي على دعم وتعزيز كل المبادرات الشبابية والتوعوية بجميع أشكال اختصاصاتها وركز على أهمية دورنا بالمجتمع إلى أن نصل إلى إحقاق الحق وعودة الحقوق لشعبنا العربي الفلسطيني.





ومن جانبه، أثنى المختار سيف الدين أبو رمضان على دور دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين ممثلة بأحمد أبو هولي والقائمين على هذا الصرح الوطني ومظلته الذي تمثل الشعب الفلسطيني بأماكن تواجده.وقدم منسق الفريق صلاح رؤية الفريق وأهداف المبادرة وتنسيقها مع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية منها والقانونية لتعزيز تلك المبادرة وصلا لأهدافها السامية.وفي نهاية اللقاء، شدد أبو هولي على دعم وتعزيز كل المبادرات الشبابية والتوعوية بجميع أشكال اختصاصاتها وركز على أهمية دورنا بالمجتمع إلى أن نصل إلى إحقاق الحق وعودة الحقوق لشعبنا العربي الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أعضاء فريق حقوق الإنسان وإنفاذ القانون الذي تم تشكيله بمبادرة شبابية من قبل رفيق صلاح وبرعاية كريمة من جمعية مخاتير فلسطين الخيرية.وأكد أبو هولي أهمية دور منظمة التحرير الفلسطينية ودور القيادة الفلسطينية لتعزيز ونصرة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وضمان وحماية حقوقه المشروعة، بالاضافة إلى دور دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في إسناد اللاجئين وحقهم بالعودة وتقرير المصير وفق القرار الأممي رقم 194.