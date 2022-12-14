شؤون فلسطينية

جبارين: حماس في انطلاقتها الـ35 أشد قوة وبأسًا وتعد العدة للتحرير

رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، أن "الحركة اليوم في أوج عنفوانها، وباتت أشد قوة وبأساً وتعد عدة التحرير لإنهاء الاحتلال الجاثم على أرضنا".

وبمناسبة الذكرى الـ35 لانطلاقة الحركة، شدد جبارين على أن "حماس قوية متماسكة، وهي العمود الفقري للمقاومة ولمشروع التحرير".

وحول الواقع في الضفة الغربية، قال إن "حماس حاضرة وبقوة رغم ما تتعرض من محاولات حصار من قبل الاحتلال والسلطة بممارسات غير مقبولة".

وأوضح أن "ثبات حماس على مبادئها والتمسك بخيار المقاومة رفض السلام مع المجرمين الصهاينة، جعلها تتبرع على قمة المجد وزاد من التفاف الشعب الفلسطيني حولها".

وشدد جبارين على ضرورة أن "يدفع الاحتلال ثمناً حقيقياً وغالياً بكل وسائل المقاومة، حتى نجبره على الرحيل والخروج من أرضنا".

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