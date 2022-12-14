المطران حنا: الحرية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن "قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إنما هي قضيتنا جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد".وأضاف المطران حنا: "من واجبنا جميعا كفلسطينيين أن نتبنى هذه القضية العادلة وأن نطالب كافة الأحرار في عالمنا بضرورة أن يتبنوا هذه القضية الوطنية بامتياز والتي تعنينا جميعًا بشكل مباشر".وأكمل: "لا يجوز أن يترك الأسرى لوحدهم وهم يقارعون جلاديهم، بل يجب أن تكون هنالك حملة مؤازرة وتضامن لقضيتهم العادلة، فهؤلاء هم أبطالنا الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية الوطن ومطلبنا الأساسي يجب أن يكون الحرية لأبطالنا الأسرى".