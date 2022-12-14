"المقاومة الشعبية" تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في استشهاد الطفلة جنى زكارنة

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الشعبية، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين الماضي، بعملية إعدام الفتاة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عامًا) من مدينة جنين.ونعت الحركة بكل فخر واعتزاز الشهيدة جنى زكارنة، مؤكدة أن "دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وسيدفع العدو الثمن غالياً".وحملت حكومة الاحتلال مسؤولية هذا الإرهاب المنظم، ونؤكد أن عملية الإعدام هي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها هذا المحتل الغاصب بحق الشعب الفلسطيني بشكل شبه يومي.وطالبت الحركة، الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها من سياسيين وعسكريين وأمنيين حتى لا يفلتوا من العقاب.