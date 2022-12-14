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شؤون فلسطينية

معايعة تطلق مشروعين للترويج السياحي الرقمي لفلسطين

معايعة تطلق مشروعين للترويج السياحي الرقمي لفلسطين
صورة من حفل إطلاق المشروعين
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة، مشروعين جديدين في مجال الإعلام السياحي الرقمي، وهما النسخة الأولى من مجلة فلسطين الإيجابية السياحية ومكتبة فلسطين الرقمية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبتمويل من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.

كمت وحضر حفل إطلاق المشروعين، سفين كون بورغسدورف سفير الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وآنيا غوم، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في فلسطين، وممثلو القطاع السياحي الفلسطيني الخاص والوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا وممثلون عن مجلة "وايد اويستر كرييتف" الذين أشرفوا ونفذوا المشروعين، بالإضافة إلى مجموعة من الرياديين الفلسطينيين الذين تلقوا تدريبات في مجال الإعلام السياحي. 

وأكدت الوزيرة معايعة أهمية هذه المشاريع في رقمنة العمل في مجال الترويج السياحي لفلسطين، حيث أصبحت التكنولوجيا أحد العوامل المهمة من أجل النجاح في التسويق الرقمي والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، وفلسطين بكونها أحد أهم المقاصد السياحية على مستوى المنطقة، من المهم جدا أن تتبنى أنماط تكنولوجية جديدة وحيوية وفعالية في هذا المجال.

وتحدثت عن أهمية هذه المشاريع بكونها ارتبط بتدريب طواقم من الوزارة والقطاع الخاص على إعداد المحتوى السياحي الفلسطيني والتركيز على التقدم التكنولوجي في مجال المحتوى الرقمي، وخاصة أن المجلة الجديدة تروج لفلسطين من خلال بوابة القدس وابراز أهم المعالم السياحية والثقافية في المدينة المقدسة. 

وشددت معايعة على أن المجلة السياحية والمكتبة الرقمية يأتيان في إطار رؤية الوزارة في التوجه الى الترويج الرقمي، حيث سبق وأطلقت وزارة السياحة والآثار المنصة الالكترونية الحكومية الأولى على مستوى فلسطين والمختصة في مجال تجديد الترخيص للمهن السياحية التي تحتاج تجديد ترخيص سنوي من قبل وزارة السياحية والآثار.

وبدوره، أكد ماجد اسحق، مدير عام التسويق السياحي في وزارة السياحة والآثار على أن هذه المشاريع تمت بإشراف وزارة السياحة والآثار وتنفيذ الشركة العالمية Wide Oyster Creative، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبدعم مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وتهدف إلى إيصال الرسالة الفلسطينية السياحية الايجابية لكافة أنحاء العالم.

وأشار اسحق إلى أنه تم تدريب عدد من موظفي الوزارة ومن مؤسسات سياحية وإعلامية فلسطينية لإعداد هذ المجلة ضمن برنامج تدريبي استمر قرابة العام تضمن محاضرات مكثفة في مجال إنشاء المجلات ورواية القصص والكتابة الإبداعية والتصوير الفوتوغرافي والفيديو.


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