"الاقتصاد" تُحيل 9 مخالفين للنيابة العامة وضبط 64 طن منتجات تالفة

رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني تسعة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي.ونفذت طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة 390 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة نحو 2811 منشأة عبارة عن مستودعات ومحالّ تجارية والعديد من المنشآت الغذائية للتأكد من صحة وسلامة السلع.وضبطت الطواقم خلال جولاتها الميدانية 64 طنا من المواد المنتهية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية أغلبها منتجات غير وطنية.وتعاملت الطواقم مع 63 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحال التجارية.وحذرت الإدارة العامة لحماية المستهلك كل من يخالف الشروط والمعايير والمقاييس الصحية والغذائية، داعية المواطنين الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم 129.