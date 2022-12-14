وزارة الأوقاف تطلق الملتقى الأول "نحو عام 2023.. بناء وإنجاز"



ويعقد الملتقى في محافظة أريحا والأغوار الملتقى لمدة ثلاثة أيام بحضور الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية وكافة موظفي الوزارة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالخطة الإستراتيجية لوزارة الأوقاف للعام القادم، بالإضافة إلى سبل تطوير آليات العمل في الإدارات المختصة كالزكاة والأملاك الوقفية والتعليم الشرعي والوعظ والإرشاد والمساجد.



وأكد البكري بكلمته على أهمية الملتقى والقضايا التي سيتم نقاشها من أجل تنفيذها على أرض الواقع، خاصة أن المشاركين به يديرون إدارات مركزية ولها تأثيرها ومن المتوقع أن تكون المشاركات فاعلة وقوية وترفع من حسن أداء الوزارة عام 2023.



وأشار إلى أن الملتقى سيكون بداية لعهد جديد وطريقة مُثلى في إدارة تشاركية بين الجميع ونحو قيادة جماعية منطلقة من رأي مرتكز على الشورى التي تزيد من رصّ صفوف البنيان.



كما أوضح البكري أن طبيعة عمل الوزارة وخصوصيتها تتطلب وضع برامج تنفيذية محددة بزمن واضح لتنفيذ برامجها ومشاريعها، مؤكدا أن كادر الوزارة سيكون على قدر الأمانة والمسؤولية في تنفيذ التوصيات التي سيتم اقرارها في نهاية الملتقى.





وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب أن الملتقى الأول لوزارة الأوقاف جاء من أجل تجديد الطاقات وفتح الآفاق للوقوف أمام بعض التحديات والعمل بالشراكة من خلال رؤى وافكار واضحة مبنية على أسس علمية لتحقيق رؤية نحو عام 2023 عام الإنجاز والبناء.



رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأربعاء، الملتقى الأول لها والذي جاء بعنوان "نحو عام 2023.. بناء وإنجاز ".