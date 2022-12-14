القيادي أبو كويك: حركة حماس باتت في ضمير شعبنا ومحل طموحاته

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، إن حركة حماس باتت في ضمير شعبنا ومحل طموحاته وآماله، فهي تقود المقاومة في فلسطين.وبين أبو كويك أن حماس صورة صادقة عن التعبير الإسلامي الملتزم بقضايا شعبه، وأن كل الجماهير والفصائل الفلسطينية شاركت الحركة في عرسها المميز.وأكدت حركة حماس أنَّ فلسطين من بحرها إلى نهرها هي أرضنا التاريخية، وستمضي على خط التمسّك بها كاملة، وبحقّنا المشروع في الدّفاع عنها وتحريرها بكل الوسائل، وفي مقدّمتها المقاومة المسلّحة، خياراً استراتيجياً حتى ردع الاحتلال وزواله عنها.وقالت حركة حماس في بيان صحفي بذكرى انطلاقتها الـ 35: "إن بناء شراكة وطنية حقيقية وجادة قائمة على برنامج نضالي موحّد، هي السبيل القادر على مواجهة الاحتلال".