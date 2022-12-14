بدران: حماس منذ تأسيسها تسعى لتوطيد العلاقات مع كل مكونات شعبنا



وشدد بدران على أن حركة حماس تؤمن بأهمية العلاقات الوطنية، وتوليها أهمية كبيرة على قاعدة الالتقاء في القضايا المشتركة، والانفتاح على الجميع دون إقصاء لأي طرف أو مقاطعة لأي مكون فلسطيني وطني.



وأبدى استعداد حركته للوصول إلى توافق وطني فلسطيني على برنامج نضالي كفاحي لمواجهة هذه الخطط والمؤامرات وفق الآليات والأشكال والأنواع من المقاومة التي يتم التوافق عليها في مختلف الساحات.



وأكد تمسك حماس بتحقيق الوحدة الوطنية، والحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني، وداعيا لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل حماية المشروع الوطني الفلسطيني.



وقال إن "الاحتلال هو الخاسر الوحيد من الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهي ضرورية لحماية مشروعنا الوطني، لأن ثباتنا وانضمامنا إلى مطالب شعبنا هو سر النجاح في مواجهة الاحتلال."



وشدد بدران على أن حركة حماس سعت دوما وما زالت للوصول الى انتخابات شاملة تعيد الحق لشعبنا في الداخل والخارج في اختيار قيادته وبرنامجه الذي يؤمن به.



وأوضح أن حماس انطلقت من قاعدة مشاركة الجميع في الشأن العام، ومدت يدها للكل الفلسطيني من أجل إيجاد حالة وطنية متماسكة وقوية وقادرة على مواجهة الاحتلال والظروف الصعبة التي تواجه قضيتنا.



ولفت بدران إلى أن حماس تؤمن بأنه الحوار هو اللغة الصحيحة والطريق الاسلم لحل الخلافات على الصعيد الوطني، مضيفا: "كما أننا نحترم ونقدر كل المكونات ونحفظ لكل من قدم لقضيتنا فضله؛ سابقا أو لاحقا".



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن "حركته قامت منذ تأسيسها على منهجية الانفتاح وتوطيد العلاقات مع مختلف مكونات الشعب الفلسطيني".وأشار بدران إلى أن "هذا السلوك تطور عمليا في كل المراحل اللاحقة للتأسيس، وقد ظهرت آثار ذلك واضحة من خلال محطات مختلفة".وبين أن هذا النهج كان سواء عبر التوافق على مواقف سياسية ووطنية في اوقات مفصلية من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، أو عبر التحالفات التي أقامتها الحركة مع فصائل وقوى فلسطينية في جولات انتخابية متعددة في المجالس المحلية والنقابات وغيرها.وأضاف بدران أن هذا السلوك ظهر جليا من خلال المواقف المشتركة مع غالبية الفصائل التي كانت تشارك في حوارات المصالحة التي جرت في السنوات الماضية.ولفت إلى أن "حماس تقف على أرضية صلبة في علاقاتها الوطنية التي تربطها مع الفصائل وكل مكونات شعبنا في كل أماكن تواجده في الداخل والشتات".