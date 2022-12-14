العسيلي يؤكد أهمية تسهيل التجارة الفلسطينية وإزالة كافة المعيقات

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع نائب مدير قسم الشرق الأوسط وافريقيا في وزارة الخارجية اليابانية توموفومى نيشناجا مجالات التعاون لتحسين وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.وناقش الجانبان، البرامج والمشاريع التي تدعمها الحكومة اليابانية، خاصة مشروع منطقة أريحا الصناعية الزراعية، وتم التأكيد على أهمية الإسراع في إنجاز المرحلة الثانية منها، وتشجيع الاستثمار فيها.ولفت الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في رام الله، إلى أهمية تعزيز التعاون في تسهيل التجارة الفلسطينية، وإزالة المعيقات التي تحد من تنميتها، وأكدا استمرار التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف المرجوة.