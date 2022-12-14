عائلة الجندي غولدين: تعرضنا لهجوم من حماس وهذا انتقادنا للجيش

رام الله - دنيا الوطنكشفت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة في قطاع غزة، هدار غولدين، مساء يوم الأربعاء، تعرضها لهجوم من قبل حركة حماس مؤخرًا.ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تسور، شقيق الجندي هدار الأسير لدى المقاومة صرح أن "عائلته تعرضت لهجوم من قبل حماس ولم يتصل بنا أحد من قيادة الجيش الإسرائيلي".وأضاف شقيق غولدين: "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لديه الوقت لإجراء مقابلة مع وسائل الإعلام، أليس لديه الوقت للتحدث مع عائلتي التي تعرضت لتوها لهجوم من قبل حماس؟ حتى الآن لم يتصل بنا أحد".هذا وكشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، عن سلاح الضابط الإسرائيلي هدار جولدن، والذي تم اغتنامه في حرب 2014 والتي تحمل رقم (42852351).