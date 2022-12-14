"المقاومة الشعبية" ترحب بخطاب قائد أركان المقاومة محمد الضيف

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الشعبية، بما جاء في خطاب قائد أركان المقاومة محمد الضيف حول دعوته لوحدة فصائل المقاومة والساحات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والاستعداد للمعركة الكبرى معه حتى تحرير وطننا من دنسه.وقالت الحركة: "لقد حمل مهرجان انطلاقة حركة حماس عدة رسائل قوية، من جانب القائد اسماعيل هنية والقائد يحيى السنوار والتي تأتي في مرحلة عصيبة ودقيقة من تاريخ قضيتنا الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وقضية الأسرى".وأكدت على ضرورة التفاف جميع الفصائل حول هذا الخطاب الوحدوي والذي يعبر عن مسؤولية عالية واحساس بحجم التحديات التي نمر بها، الأمر الذي يبشر بما هو قادم لشعبنا وأمتنا.