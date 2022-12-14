رئاسة التشريعي بغزة تحيي المعلم الفلسطيني وتشيد بدوره الطليعي في المجتمع

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر أن المعلم الفلسطيني هو صاحب الدور الطليعي في بناء الجيل وغرس القيم الوطنية والإسلامية في المجتمع.وقال د. بحر في تصريح صحفي بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني: "يثبت المعلم الفلسطيني في مختلف المحطات والظروف تميزه وتفانيه في تأدية رسالته السامية رغم كل الصعوبات التي يواجهها نتيجة سياسات الاحتلال الإجرامية باستهداف المدارس والطلبة والمعلمين والمناهج التعليمية".ووجه التحية لجميع المعلمين والمعلمات، مؤكدا استمرار المجلس التشريعي دعمه واسناده للمعلم الفلسطيني وتعزيز دوره التعليمي والتربوي.