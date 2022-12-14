عاجل

  • كأس العالم: فرنسا تسجل الهدف الأول في مرمى المغرب

  • بدء مباراة المغرب أمام فرنسا في النصف نهائي لكأس العالم 2022


شؤون فلسطينية

مجدلاني يُوضح كيفية معالجة الفقر في فلسطين

مجدلاني يُوضح كيفية معالجة الفقر في فلسطين
الوزير أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني: إننا "نواصل العمل مع الشركاء لتتحول استراتيجية التمكين الاقتصادي إلى منهجية واستراتيجية عمل على صعيد الشركاء في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي وكذلك الشركاء الدوليين الذين نحرص من خلال العمل معهم على تعزيز التمكين الاقتصادي".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان "الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين" الذي تنظمه المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية وتحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والذي تم عقد أعماله الأربعاء، في الحرم القديم لجامعة النجاح بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع العام والقطاع الأهلي والمدني في المحافظة وموظفي مديرية تنمية نابلس.

وتابع الوزير مجدلاني: "التمكين الاقتصادي هو النهج الأكثر نجاعة لمعالجة الفقر في فلسطين فلا يمكننا معالجة الفقر في فلسطين بالطرق التقليدية حيث أن فجوة الفقر في فلسطين تسجل ارتفاعاً مستمراً لأسباب مختلفة أهمها عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والتنمية واحداث فرص عمل قادرة على استيعاب العمالة الجديدة التي تدخل إلى سوق العمل بسبب معيقات الاحتلال، اضافة إلى تراجع الدعم الدولي والعربي وكذلك الزيادة الملحوظة في عدد السكان".

وأضاف أن الوزارة توجهت من خلال استراتجيتها التنموية إلى دعم الاستهداف المباشر للفئات الضعيفة والمهمشة من النساء والشباب و ذوي الإعاقة و صغار المزارعين من خلال التمكين الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، نوه الوزير مجدلاني إلى أن الوزارة أخذت الريادة في هذا المجال حيث تم إعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى إنجاز مشروع السجل الوطني الاجتماعي من خلال تحديث البيانات بناءً على الاستمارة الجديدة التي تعتمد على مفهوم الفقر متعدد الابعاد لـ 88 ألف أسرة في قطاع غزة و48 ألف أسرة في الضفة الغربية. 

وأردف: "إضافة إلى تطوير نظام إدارة الحالة لتوجيه التدخلات المطلوبة لحماية الفئات المهمشة من خلال نظام التحويل الوطني بالشراكة مع كل الشركاء في القطاع العام والمجتمع المدني والأهلي وفي هذا السياق أيضاً، تم إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي في عام 2019 لتكون الذراع التنفيذية للوزارة في موضوع التمكين الاقتصادي".

وأشار الوزير مجدلاني إلى أن الوزارة شارفت على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتي تم انجازها بالتعاون مع الشركاء في معهد ماس والاسكوا وجامعة الدول العربية.

وأثنى الوزير على الجهود الأكاديمية لجامعة النجاح الوطنية والامكانيات الأكاديمية والعلمية التي تساهم في انضاج الرؤية الاستراتيجية للحكومة الفلسطينة ووزارة التنمية، شاكرًا جهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر ممثلة بمدير عام مؤسسة التمكين م. باسم دودين وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية رأفت الجلاد.

بدوره، قال رئيس جامعة النجاح الوطنية عبد الناصر زيد: إن "الجامعة تسعى من خلال مراجعتها الدورية للخطط الدراسية إلى توفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بما يشكل مساهمة في انخراط الخريجين في السوق وتقليل البطالة ودفع عجلة التنمية"، مؤكداً على أن الجامعة تفتح أبوابها للشراكة مع كل الشركاء بما يحقق التنمية المستدامة.

وتخلل المؤتمر عدداً من الأوراق العلمية التي قدمها الباحثون المشاركون حيث قدم مدير عام مؤسسة التمكين الاقتصادي م. باسم دودين ورقة بعنوان " التمكين الاقتصادي – مقاربة في مكافحة الفقر في دولة فلسطين". 

كما قدمت مدير عام مديرية تنمية أريحا هنادي براهمة ورقة بعنوان "الاستثمار المسؤول اجتماعياً – مدخل لإعادة هيكلية الاقتصاد في فلسطين".





أخبار ذات صلة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تهنئ حركة حماس بمناسبة انطلاقتها الـ 35

"المقاومة الشعبية" تهنئ حركة حماس بمناسبة انطلاقتها الـ 35

أبو هولي يؤكد على دور المنظمة والقيادة في تعزيز ونصرة الحقوق الوطنية

أبو هولي يؤكد على دور المنظمة والقيادة في تعزيز ونصرة الحقوق الوطنية

المطران حنا: الحرية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

المطران حنا: الحرية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في استشهاد الطفلة جنى زكارنة

"المقاومة الشعبية" تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في استشهاد الطفلة جنى زكارنة

مرداوي: الحفاظ على المقاومة بالضفة من أهم إنجازات حماس الميدانية

مرداوي: الحفاظ على المقاومة بالضفة من أهم إنجازات حماس الميدانية

وفد أمريكي يزور عائلة الشهيدة &#34;زكارنة&#34; بجنين

وفد أمريكي يزور عائلة الشهيدة "زكارنة" بجنين

معايعة تطلق مشروعين للترويج السياحي الرقمي لفلسطين

معايعة تطلق مشروعين للترويج السياحي الرقمي لفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

أبو هولي يؤكد على دور المنظمة والقيادة في تعزيز ونصرة الحقوق الوطنية

أبو هولي يؤكد على دور المنظمة والقيادة في تعزيز ونصرة الحقوق الوطنية

المطران حنا: الحرية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

المطران حنا: الحرية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

وفد أمريكي يزور عائلة الشهيدة &#34;زكارنة&#34; بجنين

وفد أمريكي يزور عائلة الشهيدة "زكارنة" بجنين

معايعة تطلق مشروعين للترويج السياحي الرقمي لفلسطين

معايعة تطلق مشروعين للترويج السياحي الرقمي لفلسطين

&#34;الاقتصاد&#34; تُحيل 9 مخالفين للنيابة العامة وضبط 64 طن منتجات تالفة

"الاقتصاد" تُحيل 9 مخالفين للنيابة العامة وضبط 64 طن منتجات تالفة

وزارة الأوقاف تطلق الملتقى الأول &#34;نحو عام 2023.. بناء وإنجاز&#34;

وزارة الأوقاف تطلق الملتقى الأول "نحو عام 2023.. بناء وإنجاز"

بدران: حماس منذ تأسيسها تسعى لتوطيد العلاقات مع كل مكونات شعبنا

بدران: حماس منذ تأسيسها تسعى لتوطيد العلاقات مع كل مكونات شعبنا

منوعات

شاهد.. نيللي كريم تكشف ما تخشاه في رمضان المقبل

شاهد.. نيللي كريم تكشف ما تخشاه في رمضان المقبل

شاهد.. تفاعل زوجة تامر حسني وابنته في حفله بالدوحة

شاهد.. تفاعل زوجة تامر حسني وابنته في حفله بالدوحة

تعرف على حكم المحكمة في قضية خلع علا غانم لزوجها

تعرف على حكم المحكمة في قضية خلع علا غانم لزوجها

شاهد.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل من جديد

شاهد.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل من جديد

بعد سيلين ديون جوليا روبرتس تعلن إصابتها أيضا بمرض نادر

بعد سيلين ديون جوليا روبرتس تعلن إصابتها أيضا بمرض نادر

الموت يفجع حاتم العراقي ونجوم العراق يواسونه

الموت يفجع حاتم العراقي ونجوم العراق يواسونه

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

عربي

السعودية وبريطانيا توقّعان &#34;خطة تعاون دفاعي بين البلدين&#34;

السعودية وبريطانيا توقّعان "خطة تعاون دفاعي بين البلدين"

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن

إحالة الرئيس الموريتاني السابق و11 متهمًا لمحكمة الفساد

إحالة الرئيس الموريتاني السابق و11 متهمًا لمحكمة الفساد

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين