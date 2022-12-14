"فدا" يدعو الحكومة لتنفيذ الاتفاق المبرم مع المعلمين خصوصا الشق المالي منه

رام الله - دنيا الوطنطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني الحكومة بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمه معها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، خصوصا ما يتعلق منه بالشق المالي.كما دعا في بيان له اليوم الأربعاء، إلى دمقرطة الاتحاد والاستجابة لدعوات الكثير من المعلمين لإجراء انتخابات له تبتعد عن منطق المحاصصة وتسمح بمشاركة كل المعلمين الراغبين بخوض هذه الانتخابات بما يضمن استقلالية الاتحاد وتفعيل دوره النقابي وضمان قيامه بالمهام الأخرى المناطة به.وشدد أن المعلم الفلسطيني والمؤسسة التعليمية الفلسطينية بما تشمله أيضا من موظفين وتربويين وطلبة ومنهاج ومدارس يجب أن تبقى على رأس سلم اهتمامات الحكومة نظرا لحساسية الدور الذي يضطلع به المعلمون وتقوم به هذه المؤسسة.