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وزارة الزراعة وخدمات الإغاثة الكاثوليكية توقعان اتفاقيات تنفيذ مشاريع مشاهدات للمراعي

وزارة الزراعة وخدمات الإغاثة الكاثوليكية توقعان اتفاقيات تنفيذ مشاريع مشاهدات للمراعي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الزراعة رياض عطاري، والمديرة العامة لخدمات الإغاثة الكاثوليكية ميشيل ريان، اليوم الأربعاء، اتفاقيات تنفيذ مشاهدات رعوية في مناطق السفوح الشرقية بيت لحم ويطا، مع المزارعين المستفيدين من المشاهدات.

وتهدف هذه المشاهدات لتوفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية في هذه المناطق، وكذلك مكافحة التصحر والتغير المناخي، وتستهدف هذه المشاريع 12 مزارعا في المناطق المذكورة بواقع 100 دونم لجميع المزارعين، والتي ستزرع بأشجار الصبر الرعوي والأشتال الرعوية الأخرى ضمن مشروع تعزيز سبل عيش التجمعات البدوية ومربي الثروة الحيوانية في منطقة السفوح الشرقية الأكثر عرضة للتصحر والاستهداف الاستيطاني.

وستقوم وزارة الزراعة بتوفير الاشتال والسياج من مشتل العبيدية الذي أُسس حديثا بالتعاون ما بين وزارة الزراعة والخدمات الكاثوليكية، كما ستقوم الإغاثة الكاثوليكية بترميم الآبار لجميع المشاهدات وتوفير السياج لمشاهدات المراعي.

وشكر وزير الزراعة رياض عطاري مؤسسة خدمات الاغاثة الكاثوليكية والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (ألمانيا) على تمويل المشروع ولدورهما وجهودهما المتواصلة لخدمة القطاع الزراعي، مشيرا الى أن هذه التدخلات تأتي منسجمة مع توجهات الحكومة في تطوير مناطق" ج"، وكذلك توفير الاعلاف والمراعي للثروة الحيوانية.

من جهتها، شكرت ريان وزارة الزراعة على تعاونها وتسهيلها مهمات العمل من خلال طواقمها، ووعدت بتقديم المزيد من الدعم للقطاع الزراعي.

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