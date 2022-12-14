منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم على فندق كابول في أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الشنيع الذي تعرض له فندق في وسط كابول يوم 12 ديسمبر 2022، ووُجهت فيه أصابع الاتهام في التخطيط له وتنسيقه لمجموعة من الإرهابيين.وخلف الهجوم سقوط عدد من الجرحى من بين نزلاء الفندق المذكور، بمن فيهم خمسة رعايا صينيين بناء على أفادت به وزارة الخارجية الصينيةّ.وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن استنكارها لهذا إزاء الهجوم المروع الذي هدف الإرهابيون المخططون والمنفذون له إلى إبقاء أفغانستان وشعبها والأجانب في البلاد في وضع غير آمن ومروع.كما أعربت الأمانة العامة أيضا عن قلقها البالغ بشأن موجة الهجمات والتفجيرات التي استهدفت مؤخرا مدنيين ومقرات دبلوماسية وهذه المرة فندقا يتواجد به نزلاء أجانب.وجددت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها لسلطة الأمر الواقع في كابول لمضاعفة جهودها المبذولة للتصدي للمجموعات الإرهابية في أفغانستان.وأعربت الأمانة العامة عن متمنياتها البالغة بالشفاء العاجل لجرحى الحادث المذكور.