دولي

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم على فندق كابول في أفغانستان

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم على فندق كابول في أفغانستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الشنيع الذي تعرض له فندق في وسط كابول يوم 12 ديسمبر 2022، ووُجهت فيه أصابع الاتهام في التخطيط له وتنسيقه لمجموعة من الإرهابيين.
وخلف الهجوم سقوط عدد من الجرحى من بين نزلاء الفندق المذكور، بمن فيهم خمسة رعايا صينيين بناء على أفادت به وزارة الخارجية الصينيةّ.

وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن استنكارها لهذا إزاء الهجوم المروع الذي هدف الإرهابيون المخططون والمنفذون له إلى إبقاء أفغانستان وشعبها والأجانب في البلاد في وضع غير آمن ومروع. 

كما أعربت الأمانة العامة أيضا عن قلقها البالغ بشأن موجة الهجمات والتفجيرات التي استهدفت مؤخرا مدنيين ومقرات دبلوماسية وهذه المرة فندقا يتواجد به نزلاء أجانب.

وجددت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها لسلطة الأمر الواقع في كابول لمضاعفة جهودها المبذولة للتصدي للمجموعات الإرهابية في أفغانستان. 

وأعربت الأمانة العامة عن متمنياتها البالغة بالشفاء العاجل لجرحى الحادث المذكور.

أخبار ذات صلة

روسيا تحذر أمريكا وتنفي تلقيها عرض هدنة بشأن أوكرانيا

روسيا تحذر أمريكا وتنفي تلقيها عرض هدنة بشأن أوكرانيا

أوكرانيا تُسقط طائرات مُسيرة بعد انفجارات في العاصمة

أوكرانيا تُسقط طائرات مُسيرة بعد انفجارات في العاصمة

خلال أيام.. واشنطن ترسل نظام الدفاع الصاروخي &#34;باتريوت&#34; إلى أوكرانيا

خلال أيام.. واشنطن ترسل نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا

استمرار سن القوانين التي تسمح بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

استمرار سن القوانين التي تسمح بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

كوخافي: نعمل على ست جبهات نشطة منها قطاع غزة

كوخافي: نعمل على ست جبهات نشطة منها قطاع غزة

روسيا تَضع شرطها لتحقيق السلام مع أوكرانيا

روسيا تَضع شرطها لتحقيق السلام مع أوكرانيا

نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة ذات فكر &#34;ليبرالي&#34;

نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة ذات فكر "ليبرالي"

(كنيست) يُوَقع على اقتراح إلغاء قانون فك الارتباط

(كنيست) يُوَقع على اقتراح إلغاء قانون فك الارتباط

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المقاومة الشعبية&#34; ترحب بخطاب قائد أركان المقاومة محمد الضيف

"المقاومة الشعبية" ترحب بخطاب قائد أركان المقاومة محمد الضيف

رئاسة التشريعي بغزة تحيي المعلم الفلسطيني وتشيد بدوره الطليعي في المجتمع

رئاسة التشريعي بغزة تحيي المعلم الفلسطيني وتشيد بدوره الطليعي في المجتمع

وزارة الزراعة وخدمات الإغاثة الكاثوليكية توقعان اتفاقيات تنفيذ مشاريع مشاهدات للمراعي

وزارة الزراعة وخدمات الإغاثة الكاثوليكية توقعان اتفاقيات تنفيذ مشاريع مشاهدات للمراعي

وزير الداخلية يمنح 34 منتسبا من أبناء المؤسسة الأمنية ميدالية المثابرة العسكرية

وزير الداخلية يمنح 34 منتسبا من أبناء المؤسسة الأمنية ميدالية المثابرة العسكرية

أبو يوسف: المعلم الفلسطيني وقف سدا منيعا أمام انتهاكات الاحتلال وحافظ على المسيرة التعليمية

أبو يوسف: المعلم الفلسطيني وقف سدا منيعا أمام انتهاكات الاحتلال وحافظ على المسيرة التعليمية

روما: سلطة جودة البيئة تشارك في منتدى الشباب للعمل المناخي

روما: سلطة جودة البيئة تشارك في منتدى الشباب للعمل المناخي

الشعبية &#34;القيادة العامة&#34; تبارك لحركة حماس بذكرى الانطلاقة الـ 35

الشعبية "القيادة العامة" تبارك لحركة حماس بذكرى الانطلاقة الـ 35

&#34;السنوار&#34; يوجّه عدّة رسائل خلال مهرجان إنطلاقة حماس الـ35

"السنوار" يوجّه عدّة رسائل خلال مهرجان إنطلاقة حماس الـ35

منوعات

شاهد.. نيللي كريم تكشف ما تخشاه في رمضان المقبل

شاهد.. نيللي كريم تكشف ما تخشاه في رمضان المقبل

شاهد.. تفاعل زوجة تامر حسني وابنته في حفله بالدوحة

شاهد.. تفاعل زوجة تامر حسني وابنته في حفله بالدوحة

تعرف على حكم المحكمة في قضية خلع علا غانم لزوجها

تعرف على حكم المحكمة في قضية خلع علا غانم لزوجها

شاهد.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل من جديد

شاهد.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل من جديد

بعد سيلين ديون جوليا روبرتس تعلن إصابتها أيضا بمرض نادر

بعد سيلين ديون جوليا روبرتس تعلن إصابتها أيضا بمرض نادر

الموت يفجع حاتم العراقي ونجوم العراق يواسونه

الموت يفجع حاتم العراقي ونجوم العراق يواسونه

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

عربي

السعودية وبريطانيا توقّعان &#34;خطة تعاون دفاعي بين البلدين&#34;

السعودية وبريطانيا توقّعان "خطة تعاون دفاعي بين البلدين"

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن

إحالة الرئيس الموريتاني السابق و11 متهمًا لمحكمة الفساد

إحالة الرئيس الموريتاني السابق و11 متهمًا لمحكمة الفساد

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين