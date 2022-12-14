روسيا تحذر أمريكا وتنفي تلقيها عرض هدنة بشأن أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنحذر المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء، من تسليم أوكرانيا منظومة "باتريوت" للدفاع الصاروخي، قائلاً إنها "ستصبح هدفاً مشروعاً للقوات الروسية إذا تم إرسالها"، فيما شدد على عدم وجود هدنة قيد البحث بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.وأشار ثلاثة مسؤولين أميركيين، الثلاثاء، إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال نظام "باتريوت" إلى أوكرانيا، لافتين إلى أنه يمكن الإعلان عن ذلك رسمياً خلال الأسبوع الجاري، بحسب مأ أوردته شبكة (سي إن إن) الأميركية.ونبّهت الشبكة إلى أن خطة وزارة الدفاع (البنتاجون) في هذا الشأن، لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى بايدن للتوقيع عليها. وتوقع المسؤولون الثلاثة الحصول على الموافقة، وفق قناة (الشرق).وتطالب أوكرانيا الولايات المتحدة بإرسال نظام دفاع جوي متقدم بعيد المدى وفعال للغاية في اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وذلك بسبب تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الروسية، التي تقول كييف إنها دمرت البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.وقال بيسكوف للصحافيين، إنه لا هدنة قيد البحث حالياً بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، وأجاب عند سؤاله عن احتمال توقف القتال في أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية العام: "لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال".ويتزامن ذلك مع قول مسؤول كبير في السلطات الروسية في شرق أوكرانيا، دنيس بوشيلين، في مقابلة مع وكالة (ريا نوفوستي) للأنباء، إنه يرغب في "تحرير أوديسا وتشيرنيغوف"، المدينتان الأوكرانيتان الواقعتان على التوالي في جنوب وشمال البلاد والبعيدتان عن خط الجبهة الحالي.وعندما سُئل بيسكوف عن هذا التصريح، خفّف المتحدث باسم الكرملين من حدّته، قائلاً إن الأولوية حالياً هي "حماية الأشخاص في منطقتَي لوغانسك ودونيتسك" في شرق أوكرانيا. وأضاف أن "الوضع في دونيتسك ليس سهلاً الآن، والجيش الروسي يركز عليه".