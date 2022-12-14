شؤون فلسطينية

دوّاس يلتقي مدير"معهد البحوث" وقطاع فلسطين لدى "الجامعة العربية" لبحث أوضاع الطلبة الفلسطينيين

دوّاس يلتقي مدير"معهد البحوث" وقطاع فلسطين لدى "الجامعة العربية" لبحث أوضاع الطلبة الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
التقى أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة (الإيسيسكو) د. دوّاس دوّاس، بالعاصمة المصرية القاهرة، مع مدير معهد الدراسات والبحوث العربية د. محمد كمال، ومع السفير المناوب حيدر جبوري من قطاع فلسطين في جامعة الدول العربية، كل على حدا.

جاء ذلك لبحث سبل وآليات التنسيق والعمل المشترك لدعم فلسطين والقدس، وبحث قضايا المنح التي يتم طرحها للطلبة الفلسطينيين في معهد الدراسات والبحوث العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

كما تأتي هذه اللقاءات على هامش مشاركة دولة فلسطين في اجتماعات الدورة العادية ال٤٤ لمجلس اتحاد البحث العلمي العربية، والتي تعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة من ١٢-١٣ من ديسمبر الجاري، كما وحضر الاجتماعات رزق زعانين من مندوبية فلسطين في الجامعة، واجتماع معهد البحوث د. خليل ماضي الفائز الفلسطيني بالمركز الثالث بجائزة الشباب العربي ٢٠٢٢ التي ينظمها المعهد.

وتم خلال الاجتماع مع معهد البحوث والدراسات العربية، ناقش دوّاس العلاقة ما بين اللجنة الوطنية والمعهد، والتباحث في أوضاع الطلبة الفلسطينيين والمنح المقدمة لهم، وآليات معالجة التحديات التي تواجههم.

ومن جانب آخر، تباحث دوّاس مع مسؤول قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية فيما يتعلق بتنسيق العمل بالبرامج التربوية والعلمية والثقافية، لدعم صمود الشعب الفلسطيني بما في ذلك مدينة القدس، حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقه ومقدراته الثقافية والتعليمية.

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