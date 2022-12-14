شؤون فلسطينية

في يوم المعلم الفلسطيني.. نضال المعلمين تدعو الحكومة لانصافهم وتنفيذ مطالبهم

رام الله - دنيا الوطن
دعت كتلة نضال المعلمين الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الحكومة الفلسطينية لإنصاف المعلمين وتنفيذ مطالبهم المتعلقة انتظام الراتب وصرف راتب كامل مع كامل المستحقات المتأخرة لا سيما انها حق وليست مطلب، صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولباقي الموظفين، تطبيق قانون مهنة التعليم والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد المعلمين وعدم المماطلة في ذلك، وتوفير بيئة آمنة للمعلمين في المدارس ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها المعلمين.

وتابعت الكتلة في يوم المعلم الفلسطيني الذي يصادف  الأربعاء، نحني الهامات لكل معلم ومعلمة ما زالوا صامدين رغم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ورغم كل الاستهدافات التي يتعرضون لها من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المعلم الفلسطيني يقف شامخًا في مدرسته، متحديًا الاحتلال ويشد من عزائم زملائه المعلمين، ويقف مع طلبته الميامين، يعلمهم العلوم والمعارف المختلفة، ويغرس لديهم القيم، والسلوكيات الحميدة، ويعرفهم بالقضية الفلسطينية وضرورة الدفاع عن وطنهم والتمسك بحقوقهم وثوابتهم الوطنية.

وأضافت سطر المعلمون تضحيات عظيمة لمنع تمرير مخططات الاحتلال في تهويد التعليم وتزوير التاريخ والجغرافيا الفلسطينية وكل محاولات التدخل في العملية التربوية، وسجلوا مواقف وتحديات جسام خلال الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الأولى، أثناء إغلاق الاحتلال المستمر للمدارس والجامعات الفلسطينية باللجوء إلى التعليم الشعبي للحفاظ على سير العملية التعليمة الوطنية آنذاك، متحديين فيه جبروت الاحتلال الذي حاول قمعه بشدة وبشكل وحشي.

وأشارت الكتلة يحمل هذا اليوم رمزية وطنية ترتبط جذورها بمحطة نضالية انطلقت منذ عام 1972 عندما تعرض عشرات المعلمين للقمع والتنكيل على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لدورهم الوطني المتمثل بحماية العملية التعليمية من تدخل المحتل، ومحاولاته فرض الوصاية عليها، إضافة إلى مطالبتهم بحقوقهم النقابية العادلة، وصولاً إلى يوم الرابع عشر من كانون الأول من العام 1982.

وقالت أن الاحتلال مازال يمارس سياسة محاربة شعبنا من خلال التعليم، فيحارب المناهج الفلسطينية الوطنية ويحاول منع تطبيقها في العاصمة القدس، ويحاول إغلاق المدارس وهدمها في الخان الأحمر وغيرها من المناطق، ويضع الحواجز ويلاحق معلمينا وطلبتنا ويقتحم المدارس.

وتقدمت الكتلة بالتهنئة للمعلمين والمعلمات قائلة كل الفخر والاعتزاز والتقدير للمعلمين في يومهم.

أخبار ذات صلة

دوّاس يلتقي مدير&#34;معهد البحوث&#34; وقطاع فلسطين لدى &#34;الجامعة العربية&#34; لبحث أوضاع الطلبة الفلسطينيين

دوّاس يلتقي مدير"معهد البحوث" وقطاع فلسطين لدى "الجامعة العربية" لبحث أوضاع الطلبة الفلسطينيين

النضال الشعبي تدين تقييد حماس للاجتماعات

النضال الشعبي تدين تقييد حماس للاجتماعات

السنوار يهدد بإغلاق ملف تبادل الأسرى لهذا السبب

السنوار يهدد بإغلاق ملف تبادل الأسرى لهذا السبب

شاهد بالصور: كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي الإسرائيلي هدار جولدن

شاهد بالصور: كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي الإسرائيلي هدار جولدن

&#34;السنوار&#34; يوجّه عدّة رسائل خلال مهرجان إنطلاقة حماس الـ35

"السنوار" يوجّه عدّة رسائل خلال مهرجان إنطلاقة حماس الـ35

&#34;العمل&#34;: الاقتصاد الفلسطيني يخسر نحو مليار و200 مليون شيكل سنوياً بسبب سماسرة التصاريح

"العمل": الاقتصاد الفلسطيني يخسر نحو مليار و200 مليون شيكل سنوياً بسبب سماسرة التصاريح

أول تعليق من حركة حماس على كلمة الضيف بمهرجان الانطلاقة الـ 35

أول تعليق من حركة حماس على كلمة الضيف بمهرجان الانطلاقة الـ 35

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينشر تفاصيل استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينشر تفاصيل استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

&#34;دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية&#34; ترحب بالتصويت على تجديد التفويض لـ(أونروا)

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ترحب بالتصويت على تجديد التفويض لـ(أونروا)

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز دور منتدى سيدات الأعمال

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز دور منتدى سيدات الأعمال

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

"العربية الفلسطينية" تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

فلسطين تشارك في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي بالقاهرة

فلسطين تشارك في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي بالقاهرة

حركة المقاطعة (BDS) تطلق حملة مقاطعة ضد متاجر (كارفور) الفرنسية

حركة المقاطعة (BDS) تطلق حملة مقاطعة ضد متاجر (كارفور) الفرنسية

&#34;المبادرة الوطنية&#34; تدعو إلى تلبية مطالب المعلمين

"المبادرة الوطنية" تدعو إلى تلبية مطالب المعلمين

وزير الداخلية يشارك في المؤتمر التخصصي بجامعة الاستقلال حول التعذيب النفسي

وزير الداخلية يشارك في المؤتمر التخصصي بجامعة الاستقلال حول التعذيب النفسي

منوعات

شاهد.. نيللي كريم تكشف ما تخشاه في رمضان المقبل

شاهد.. نيللي كريم تكشف ما تخشاه في رمضان المقبل

شاهد.. تفاعل زوجة تامر حسني وابنته في حفله بالدوحة

شاهد.. تفاعل زوجة تامر حسني وابنته في حفله بالدوحة

تعرف على حكم المحكمة في قضية خلع علا غانم لزوجها

تعرف على حكم المحكمة في قضية خلع علا غانم لزوجها

شاهد.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل من جديد

شاهد.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل من جديد

بعد سيلين ديون جوليا روبرتس تعلن إصابتها أيضا بمرض نادر

بعد سيلين ديون جوليا روبرتس تعلن إصابتها أيضا بمرض نادر

الموت يفجع حاتم العراقي ونجوم العراق يواسونه

الموت يفجع حاتم العراقي ونجوم العراق يواسونه

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

عربي

السعودية وبريطانيا توقّعان &#34;خطة تعاون دفاعي بين البلدين&#34;

السعودية وبريطانيا توقّعان "خطة تعاون دفاعي بين البلدين"

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن

إحالة الرئيس الموريتاني السابق و11 متهمًا لمحكمة الفساد

إحالة الرئيس الموريتاني السابق و11 متهمًا لمحكمة الفساد

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين