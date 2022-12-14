السنوار يهدد بإغلاق ملف تبادل الأسرى لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنهدد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، بإغلاق ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال والذي يتم عبر وسطاء عدة.وقال السنوار خلال كلمته المركزية في مهرجان انطلاقة (حماس) في غزة، اليوم الأربعاء "نمهل الاحتلال وقتاً محدوداً لإتمام صفقة تبادل أسرى أو سنغلق الملف بشكل نهائي وسنجد طريقة أخرى لتحريرهم"وكشف السنوار خلال حديثه "أدرنا خلال الفترة الماضية جولات من مفاوضات التبادل السرية للأسرى لكنها انقطعت بسبب الانتخابات الإسرائيلية.وأكد السنوار أن الأسرى في سجون الاحتلال هم مفاتيح الاستقرار في المنطقة بأكملها.