شاهد بالصور: كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي الإسرائيلي هدار جولدن



وقالت الكتائب بأن "تاريخ 01/08/2014 شهد على خيبة جيش العدو الصهيوني عندما فُقدَ الاتصال بالضابط "هدار جولدن"؛ مؤكدةً بأنه كان موصولًا بالأبطال المظفرين الغانمين".



وكشفت الكتائب بأن "بندقية الضابط والتي تحمل الرقم (42852351) اغتنمها مجاهدو القسام أثناء عملية أسر الضابط هدار جولدن، لتكون هذه إشارة على خيبة جيشهم وعلى ما يمتلكه مجاهدونا من رصيدٍ في هذا الملف المهم".



















رام الله - دنيا الوطنكشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خلال مهرجان الانطلاقة الـ35 عن صور بندقية الضابط الإسرائيلي، هدار جولدن.